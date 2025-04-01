ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 156

Новый комментарий
 
fxsaber:

Выше подробно показал, что тормозит и Терминал. Серверные логи смотрел.

Возможно, к сожалению я не знаю механизма логирования точно.

Задержки есть аж с 2014 года, но практически ничего не меняется....

Год назад они стали катастрофическими (до десятка секунд)

Сейчас что-то поправили, но видимо не до конца...

 
prostotrader:

Возможно, к сожалению я не знаю механизма логирования точно.

Задержки есть аж с 2014 года, но практически ничего не меняется....

Предоставил советник, который воспроизводит проблему сразу. Вероятно, теперь найдут причину.

 
fxsaber:

Предоставил советник, который воспроизводит проблему сразу. Вероятно, теперь найдут причину.

Хорошо бы, спасибо.

 
prostotrader #:

Хорошо бы, спасибо.

fxsaber #:

Предоставил советник, который воспроизводит проблему сразу. Вероятно, теперь найдут причину.

Нашли (почти год прошел)?

 
prostotrader #:

Нашли (почти год прошел)?

Вот тот воспроизводящий советник.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 и скорость в боевом исполнении

fxsaber, 2021.02.18 13:49

В прицепе. Запуск на машине с околонулевым пингом вызывает наглухо зависание GUI-терминала, ни на что не реагирует (через RDP), но отрисовывает.

Видимо, сказываются ненужные сотни FPS. Это баг.


Однако, одновременный запуск трех копий вызывает такое сразу.

DH      0       14:52:25.817    Trades  '88756': order #2229679 sell 0.01 / 0.01 EURUSD at market done in 31.402 ms (OrderSendTest_Position)
Это демо с пингом ~0.5 ms.

К сожалению, разработчики не давали знать, правили или нет. Обратная связь на высоте только по языку.

 

Не прошло и 7 лет, как все же удалось выяснить что же (кто же) является причиной задержек на ФОРТС, а теперь и на Фондовой секции.

Т.к MQ используют Плаза 2 для получения котировок Срочного и Фондового рынка, то логично предположить, что

ордера Фондовой секции передаются по протоколу ASTS, с того же сервера, то получается, что для ФОРТС и Фондовой 

секции MQ написали один сервер. Если на рынке слабое движение, то 6 серверов Открывашки успешно справляются с нагрузкой,

а в пиковые значения и на ФОРТС и на Фондовом мы получаем колоссальные задержки (Боевой счет)

2022.04.20 10:10:32.271 Trades  'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56
2022.04.20 10:10:32.277 Trades  'ххххх': accepted sell limit 20 MOEX at 88.56
2022.04.20 10:13:25.446 Trades  'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 placed for execution
2022.04.20 10:13:26.012 Trades  'ххххх': order #200995543 sell limit 20 / 20 MOEX at 88.56 done in 173772.341 ms

Вдумайтесь, ордер исполнялся аж 2,89 МИНУТЫ!

MQ совместили ФОРТС и Фондовую секцию в одном сервере, что вообщем-то не страшно, а вот Открывашка (вероятно из-за жадности)

не сделала отдельные физические сервера для разных рынков, вот и получается что Открывашка виновата!

Очень странно, что за все это время не MQ не Открывашка так и не сказали из-за чего возникают такие "зверские" задержки.

 
prostotrader #:

 получается что Открывашка виновата!



Вы с другими брокерами пробовали? Их как минимум ещё 2 есть в России.

 

prostotrader #:

6 серверов Открывашки

MQ совместили ФОРТС и Фондовую секцию в одном сервере, что вообщем-то не страшно, а вот Открывашка (вероятно из-за жадности)

не сделала отдельные физические сервера для разных рынков

Вот кстати, у вас, как я помню, стоит отдельный MT5 для фонды и отдельный MT5 для ФОРТС.

Интересно, IP адреса серверов в этих двух MT совпадают? (переключаем по очереди сервера и смотрим/сниффим, на какой IP соединение)

 
JRandomTrader #:

Вот кстати, у вас, как я помню, стоит отдельный MT5 для фонды и отдельный MT5 для ФОРТС.

Интересно, IP адреса серверов в этих двух MT совпадают? (переключаем по очереди сервера и смотрим/сниффим, на какой IP соединение)

После того, что не сработала идея (по техническим причинам) скальпинга арбитража, я убрал МТ-5 с Фондового

 

Кто в Открывашке торгует, не заметили у них сегодня проблем в Si-6.22?

У меня роботы на двух счетах написали в лог кучу таких сообщений:

2022.05.25 10:08:18
Order send failed!
OrderType=ORDER_TYPE_BUY        Symbol=Si-6.22  Vol=1.0
Action=TRADE_ACTION_DEAL        TypeFilling=ORDER_FILLING_IOC   Magic=199143055
OrdRes:
RetCode=10018   Deal=0  Order=205837589 RqId=118
Price=0.0       Vol=0.0 Bid=0.0 Ask=0.0 Com=Market closed

И MT5 пишет:

А в 10:08:42 нормально отработалось.

1...149150151152153154155156157158159160161162163...177
Новый комментарий