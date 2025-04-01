ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 156
Выше подробно показал, что тормозит и Терминал. Серверные логи смотрел.
Возможно, к сожалению я не знаю механизма логирования точно.
Задержки есть аж с 2014 года, но практически ничего не меняется....
Год назад они стали катастрофическими (до десятка секунд)
Сейчас что-то поправили, но видимо не до конца...
Предоставил советник, который воспроизводит проблему сразу. Вероятно, теперь найдут причину.
Хорошо бы, спасибо.
Нашли (почти год прошел)?
Вот тот воспроизводящий советник.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2021.02.18 13:49
В прицепе. Запуск на машине с околонулевым пингом вызывает наглухо зависание GUI-терминала, ни на что не реагирует (через RDP), но отрисовывает.
Видимо, сказываются ненужные сотни FPS. Это баг.
Однако, одновременный запуск трех копий вызывает такое сразу.
DH 0 14:52:25.817 Trades '88756': order #2229679 sell 0.01 / 0.01 EURUSD at market done in 31.402 ms (OrderSendTest_Position)Это демо с пингом ~0.5 ms.
К сожалению, разработчики не давали знать, правили или нет. Обратная связь на высоте только по языку.
Не прошло и 7 лет, как все же удалось выяснить что же (кто же) является причиной задержек на ФОРТС, а теперь и на Фондовой секции.
Т.к MQ используют Плаза 2 для получения котировок Срочного и Фондового рынка, то логично предположить, что
ордера Фондовой секции передаются по протоколу ASTS, с того же сервера, то получается, что для ФОРТС и Фондовой
секции MQ написали один сервер. Если на рынке слабое движение, то 6 серверов Открывашки успешно справляются с нагрузкой,
а в пиковые значения и на ФОРТС и на Фондовом мы получаем колоссальные задержки (Боевой счет)
2022.04.20 10:10:32.271 Trades 'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 2022.04.20 10:10:32.277 Trades 'ххххх': accepted sell limit 20 MOEX at 88.56 2022.04.20 10:13:25.446 Trades 'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 placed for execution 2022.04.20 10:13:26.012 Trades 'ххххх': order #200995543 sell limit 20 / 20 MOEX at 88.56 done in 173772.341 ms
Вдумайтесь, ордер исполнялся аж 2,89 МИНУТЫ!
MQ совместили ФОРТС и Фондовую секцию в одном сервере, что вообщем-то не страшно, а вот Открывашка (вероятно из-за жадности)
не сделала отдельные физические сервера для разных рынков, вот и получается что Открывашка виновата!
Очень странно, что за все это время не MQ не Открывашка так и не сказали из-за чего возникают такие "зверские" задержки.
получается что Открывашка виновата!
Вы с другими брокерами пробовали? Их как минимум ещё 2 есть в России.
prostotrader #:
6 серверов ОткрывашкиMQ совместили ФОРТС и Фондовую секцию в одном сервере, что вообщем-то не страшно, а вот Открывашка (вероятно из-за жадности)
не сделала отдельные физические сервера для разных рынков
Вот кстати, у вас, как я помню, стоит отдельный MT5 для фонды и отдельный MT5 для ФОРТС.
Интересно, IP адреса серверов в этих двух MT совпадают? (переключаем по очереди сервера и смотрим/сниффим, на какой IP соединение)
После того, что не сработала идея (по техническим причинам) скальпинга арбитража, я убрал МТ-5 с Фондового
Кто в Открывашке торгует, не заметили у них сегодня проблем в Si-6.22?
У меня роботы на двух счетах написали в лог кучу таких сообщений:
2022.05.25 10:08:18
Order send failed!
OrderType=ORDER_TYPE_BUY Symbol=Si-6.22 Vol=1.0
Action=TRADE_ACTION_DEAL TypeFilling=ORDER_FILLING_IOC Magic=199143055
OrdRes:
RetCode=10018 Deal=0 Order=205837589 RqId=118
Price=0.0 Vol=0.0 Bid=0.0 Ask=0.0 Com=Market closed
И MT5 пишет:
А в 10:08:42 нормально отработалось.