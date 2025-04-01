ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удалять надо с последнего, иначе будут ошибки.
Ребята, Вы ПОРАЖАЕТЕ меня!
Если сделан OrderSelect(по билету), то он АКТИВНЫЙ, если _Symbol совпадает с символом ордера,
то НИКАКИХ ошибок быть не МОЖЕТ!
Удалится ордер с выбранным билетом, по выбранному символу!
P/S Если принципиально, то ордер удаляется так:
Ребята, Вы ПОРАЖАЕТЕ меня!
Если сделан OrderSelect(по билету), то он АКТИВНЫЙ, если _Symbol совпадает с символом ордера,
то НИКАКИХ ошибок быть не МОЖЕТ!
Михаил, вам намекают, что при прямом переборе, после успешного удаления ордера с индексом i вы пропустите ордер с индексом i+1, потому что он займет место удаленного, а ваш цикл пойдет дальше.
Но это действительно не должно приводить к ошибке удаления ордера после успешного выбора по тикету.
А... понятно. Спасибо.
А... понятно. Спасибо.
Только, при выборе int orders_total = OrdersTotal();
Список не обновляется, до следующего выбора orders_total = OrdersTotal();
А вот результат:
Миша, ты даже не человек, а просто МОНСТР какой-то в человеческой плоти! :) Такой код сотворил. Хакер просто.
Чувствую, что скоро ты ЕНТОТ Фортс взлАмаешь, легКо! :)
Привет!
А сделайте пожалуйста следующее:
1. В командной строке набери netstat -ab
2. Посмотрите IP адрес, который стоит справа от [terminal64]
3. В командной строке наберите tracert [этот IP адрес] без квадратных скобок
4. Результат Tracert выложите здесь, пожалуйста.
Сдаётся мне, что ПРОБЛЕМА была не только в кабельном провайдере Открывашки....
Да пожалуйста :)
Да пожалуйста :)
Спасибо, Adept!
Совершенно разные кабельные провайдеры у БКС и Открывашки, а результат один 7-8 ms у меня и у Adept(a),
а сколько было у меня и у него все видели...
Значит MQ "ручку" приложили...
Не красиво получается..... :(
В БКС-то с сетью ничего не делали!
Хаслят)
Яха?
/*Шучу. Так-то понимаю, что вы рэп имели в виду. )*/
Спасибо, Adept!
Совершенно разные кабельные провайдеры у БКС и Открывашки, а результат один 7-8 ms у меня и у Adept(a),
а сколько было у меня и у него все видели...
Значит MQ "ручку" приложили...
Не красиво получается..... :(
В БКС-то с сетью ничего не делали!
Эх, Миша, всё бы тебе заговоры искать! Прям маньяк какой-то. :)))