ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 76
Здравствуйте,
у меня вопрос по поводу устройства терминала.
Например, если послать ордер командой OrderSend(...), получить в ответе true и тикет,
а потом вызвать команду OrderSelect(тикет), то можно получить в ответе false
(при этом ордер потом появится, именно, среди действующих ордеров).
Вопрос такой: у меня имелся активный ордер. Получил при команде OrderSelect(тикет) в ответе false,
затем выполнил команду HistoryOrderSelect(тикет), то могу ли я получить опять false (т.е. ордер не успел оказаться в истории).
Надо просто подождать 5-10 мс и попробовать снова.
Дело в том, что подтверждение транзакции вы получаете сразу, а вот полные детали сделки прилетают асинхронно после этого. Может пройти от 0 до N мс, обычно в пределах 1-2 мс (зависит от пинга конечно же).
а кто их теперь будет замерять то кроме него? все бана боятся :)
Оказывается не всё исправили:
Добавлено Билд 1395, реал Открытие
А хвалился, что на Intel Core i7 - 6850K все нормально)
Ну ты злопамятный.... :)
Не, не злопамятный, но память слава богу пока в норме ))
А Hyper-threading включен? Сколько ядер видно у процессора?
Когда на i7 работал лучше было. На AMD физические ядра, на Intel при включенном Hyper-threading виртуальные, одно физическое ядро разделяется на 2 потока. Лучше отключить Hyper-threading.
Привет!
В приведённом ниже примере боевого счёта хорошо видно, что есть проблема в серверной части МТ5 или в железе брокера.
Задержка нарастает, а потом падает.
К брокеру обращался, но ответили "Изучаем причину проблемы "
Полный лог за этот день прикреплён
От просмотра лога у меня сложилось такое же впечатление. До 50мс нарастает, затем резко падает до 10мс. Секундные задержки - особняком.
Вот бы все свои логи так давали для изучения вопросов задержек.