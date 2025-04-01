ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 76

Sergey Kudryavtsev:

Здравствуйте,

у меня вопрос по поводу устройства терминала.

Например, если послать ордер командой OrderSend(...), получить в ответе true и тикет,

а потом  вызвать команду OrderSelect(тикет), то можно получить в ответе false

(при этом ордер потом появится, именно, среди действующих ордеров).

Вопрос такой: у меня имелся активный ордер. Получил при команде OrderSelect(тикет) в ответе false,

затем выполнил команду HistoryOrderSelect(тикет), то могу ли я получить опять false (т.е. ордер не успел оказаться в истории). 

Надо просто подождать 5-10 мс и попробовать снова.

Дело в том, что подтверждение транзакции вы получаете сразу, а вот полные детали сделки прилетают асинхронно после этого. Может пройти от 0 до N мс, обычно в пределах 1-2 мс (зависит от пинга конечно же).

 
Большое спасибо!
 
coderex:

а кто их теперь будет замерять то кроме него? все бана боятся :)

Оказывается не всё исправили:

Добавлено Билд 1395, реал Открытие

2016.09.14 17:30:03.100 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 BR-12.16 at 47.56
2016.09.14 17:30:06.849 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 5.00 BR-12.16 at 47.56
2016.09.14 17:30:06.849 Trades  'xxxxx': sell limit 5.00 BR-12.16 at 47.56 placed for execution in 3750.466 ms
2016.09.14 17:30:06.851 Trades  'xxxxx': cancel order #44309414 sell limit 5.00 BR-12.16 at 47.56
2016.09.14 17:30:10.014 Trades  'xxxxx': deal #29388895 sell 1.00 BR-12.16 at 47.56 done (based on order #44309414)
2016.09.14 17:30:10.014 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 BR-11.16 at market
2016.09.14 17:30:10.385 Trades  'xxxxx': deal #29388914 sell 4.00 BR-12.16 at 47.56 done (based on order #44309414)
2016.09.14 17:30:12.374 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 1.00 BR-11.16 at market
2016.09.14 17:30:12.375 Trades  'xxxxx': exchange buy 1.00 BR-11.16 at market placed for execution in 2360.902 ms
2016.09.14 17:30:12.398 Trades  'xxxxx': deal #29389024 buy 1.00 BR-11.16 at 47.25 done (based on order #44309578)
2016.09.14 17:30:12.401 Trades  'xxxxx': exchange buy 4.00 BR-11.16 at market
2016.09.14 17:30:13.006 Trades  'xxxxx': accepted exchange buy 4.00 BR-11.16 at market
2016.09.14 17:30:13.007 Trades  'xxxxx': exchange buy 4.00 BR-11.16 at market placed for execution in 606.852 ms
2016.09.14 17:30:13.009 Trades  'xxxxx': deal #29389140 buy 4.00 BR-11.16 at 47.25 done (based on order #44309644)
2016.09.14 17:30:13.015 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.74
2016.09.14 17:30:13.357 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.74
2016.09.14 17:30:13.357 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.74 placed for execution in 342.736 ms
2016.09.14 17:30:13.668 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.79
2016.09.14 17:30:13.712 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.79
2016.09.14 17:30:13.716 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.79 placed for execution in 48.228 ms
2016.09.14 17:30:13.718 Trades  'xxxxx': deal #29389165 buy 5.00 BR-12.16 at 47.79 done (based on order #44309680)
2016.09.14 17:30:13.721 Trades  'xxxxx': exchange sell 5.00 BR-11.16 at market
2016.09.14 17:30:13.740 Trades  'xxxxx': accepted exchange sell 5.00 BR-11.16 at market
2016.09.14 17:30:13.741 Trades  'xxxxx': exchange sell 5.00 BR-11.16 at market placed for execution in 20.867 ms
2016.09.14 17:30:13.778 Trades  'xxxxx': deal #29389166 sell 5.00 BR-11.16 at 47.29 done (based on order #44309682)
 
prostotrader:

А хвалился, что на Intel Core i7 - 6850K все нормально)
 
Ну ты злопамятный.... :)
 
Не, не злопамятный, но память слава богу пока в норме ))

А Hyper-threading включен? Сколько ядер видно у процессора?

Когда на i7 работал лучше было. На AMD физические ядра, на Intel при включенном Hyper-threading виртуальные, одно физическое ядро разделяется на 2 потока. Лучше отключить Hyper-threading.

 
Привет!

В приведённом ниже примере боевого счёта хорошо видно, что есть проблема в серверной части МТ5 или в железе брокера.

Задержка нарастает, а потом падает. 

2016.09.21 03:31:10.568 Terminal        Открытие Брокер MetaTrader 5 СР x64 build 1430 started (ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ'')

2016.09.21 17:30:00.156 Trades  'xxxxx': modify order #44620664 buy limit 5.00 ROSN-3.17 at 36438 sl: 0 tp: 0 -> 36470, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 19.086 ms
2016.09.21 17:30:00.157 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 BR-12.16 at 47.66 placed for execution in 19.185 ms
2016.09.21 17:30:00.160 Trades  'xxxxx': deal #29616740 buy 5.00 BR-12.16 at 47.66 done (based on order #44620667)
2016.09.21 17:30:01.064 Trades  'xxxxx': exchange sell 5.00 BR-11.16 at market
2016.09.21 17:30:02.004 Trades  'xxxxx': cancel order #44620664 buy limit 5.00 ROSN-3.17 at 36470
2016.09.21 17:30:04.827 Trades  'xxxxx': accepted exchange sell 5.00 BR-11.16 at market
2016.09.21 17:30:04.827 Trades  'xxxxx': exchange sell 5.00 BR-11.16 at market placed for execution in 3764.451 ms
2016.09.21 17:30:04.829 Trades  'xxxxx': deal #29616752 sell 5.00 BR-11.16 at 47.33 done (based on order #44620682)
2016.09.21 17:30:05.799 Trades  'xxxxx': cancel order #44613523 sell limit 1.00 TRNF-3.17 at 149398
2016.09.21 17:30:07.929 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #44620664 buy limit 5.00 ROSN-3.17 at 36470
2016.09.21 17:30:07.929 Trades  'xxxxx': cancel order #44620664 buy limit 5.00 ROSN-3.17 at 36470 placed for execution in 5926.927 ms
2016.09.21 17:30:08.738 Trades  'xxxxx': modify order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32276 sl: 0 tp: 0 -> 32278, sl: 0 tp: 0
2016.09.21 17:30:08.775 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #44613523 sell limit 1.00 TRNF-3.17 at 149398
2016.09.21 17:30:08.776 Trades  'xxxxx': cancel order #44613523 sell limit 1.00 TRNF-3.17 at 149398 placed for execution in 2977.588 ms
2016.09.21 17:30:09.585 Trades  'xxxxx': accepted modify order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32276 sl: 0 tp: 0 -> 32278, sl: 0 tp: 0
2016.09.21 17:30:09.590 Trades  'xxxxx': modify order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32276 sl: 0 tp: 0 -> 32278, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 852.561 ms
2016.09.21 17:30:09.597 Trades  'xxxxx': modify order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32278 sl: 0 tp: 0 -> 32312, sl: 0 tp: 0
2016.09.21 17:30:09.637 Trades  'xxxxx': accepted modify order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32278 sl: 0 tp: 0 -> 32312, sl: 0 tp: 0
2016.09.21 17:30:09.638 Trades  'xxxxx': modify order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32278 sl: 0 tp: 0 -> 32312, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 40.658 ms
2016.09.21 17:30:10.053 Trades  'xxxxx': cancel order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32312
2016.09.21 17:30:10.075 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32312
2016.09.21 17:30:10.079 Trades  'xxxxx': cancel order #44620340 buy limit 1.00 TATN-3.17 at 32312 placed for execution in 25.974 ms
2016.09.21 17:30:44.537 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 BR-12.16 at 48.04
2016.09.21 17:30:44.669 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 BR-12.16 at 48.04
2016.09.21 17:30:44.669 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 BR-12.16 at 48.04 placed for execution in 132.352 ms
2016.09.21 17:30:45.165 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 Si-6.17 at 70449
2016.09.21 17:30:45.179 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 10.00 Si-6.17 at 70449
2016.09.21 17:30:45.180 Trades  'xxxxx': sell limit 10.00 Si-6.17 at 70449 placed for execution in 14.720 ms

 

К брокеру обращался, но ответили "Изучаем причину проблемы "

Полный лог за этот день прикреплён 

prostotrader:

Привет!

В приведённом ниже примере хорошо видно, что есть проблема в серверной части МТ5 или в железе брокера.

Задержка нарастает, а потом падает. 

 

К брокеру обращался, но ответили "Изучаем причину проблемы "

Полный лог за этот день прикреплён 

От просмотра лога у меня сложилось такое же впечатление. До 50мс нарастает, затем резко падает до 10мс. Секундные задержки - особняком.

Вот бы все свои логи так давали для изучения вопросов задержек. 

