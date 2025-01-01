Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCHistogramChartSeriesDelete GradientBarGapBarMinSizeBarBorderCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawDataDrawBarGradientBrush SeriesDelete Remove a série de dados no gráfico. bool SeriesDelete( const uint pos, // índice ) Parâmetros pos [in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série. Valor de retorno true, em caso de sucesso, caso contrário, false. SeriesUpdate ValueUpdate