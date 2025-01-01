DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCHistogramChartSeriesDelete 

SeriesDelete

Remove a série de dados no gráfico.

 bool  SeriesDelete(
   const uint  pos,  // índice 
   )

Parâmetros

pos

[in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série.   

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.