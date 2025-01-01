ValueUpdate

Atualiza um determinado valor numa determinada série.

bool ValueUpdate(

const uint series,

const uint pos,

double value,

)

Parâmetros

series

pos

[in] Índice de elemento na série.

value

[in] Novo valor.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.