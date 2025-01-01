- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
ValueUpdate
Atualiza um determinado valor numa determinada série.
|
bool ValueUpdate(
Parâmetros
series
[in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série.
pos
[in] Índice de elemento na série.
value
[in] Novo valor.
Valor de retorno
true, em caso de sucesso, caso contrário, false.