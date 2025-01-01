DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Gráficos personalizados CHistogramChart ValueUpdate 

ValueUpdate

Atualiza um determinado valor numa determinada série.

 bool  ValueUpdate(
   const uint  series,  // índice de série
   const uint  pos,     // índice de elemento
   double      value,   // valor
   )

Parâmetros

series

[in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série.   

pos

[in] Índice de elemento na série.

value

[in] Novo valor.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.