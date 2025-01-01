- Gradient
SeriesUpdate
Atualiza a série de dados no gráfico.
|
bool SeriesUpdate(
Parâmetros
pos
[in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série.
&value[]
[in] Novos valores para a série de dados.
descr
[in] Rótulo da série.
clr
[in] Cor de exibição da série.
Valor de retorno
true, em caso de sucesso, caso contrário, false.