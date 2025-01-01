DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Gráficos personalizados CHistogramChart SeriesUpdate 

SeriesUpdate

Atualiza a série de dados no gráfico.

 bool  SeriesUpdate(
   const uint    pos,       // índice
   const double  &value[],  // valores
   const string  descr,     // rótulo
   const uint    clr,       // cor
   )

Parâmetros

pos

[in] Número de ordem de adição - a partir do zero - para o índice de série.   

&value[]

[in] Novos valores para a série de dados. 

descr

[in] Rótulo da série. 

clr

[in] Cor de exibição da série. 

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.