SeriesUpdate

Atualiza a série de dados no gráfico.

bool SeriesUpdate(

const uint pos,

const double &value[],

const string descr,

const uint clr,

)

Parâmetros

pos

[in] Número de ordem de adição de adição de adição de adição de adição - a partir do zero - para o índice de série.

&value[]

[in] Novos valores para a série de dados.

descr

[in] Rótulo da série.

clr

[in] Cor de exibição da série.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.