//+------------------------------------------------------------------+

//| Apertura posizione Short o impostazione ordine limit/stop |

//| INPUT: price - prezzo, |

//| sl - stop loss, |

//| tp - take profit. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false.. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- ottiene lotto per apertura

double lot=LotOpenShort(price,sl);

//--- controllo lotto per apertura

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));

}