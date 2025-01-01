DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertOpenShort 

OpenShort

Apre una posizione short.

virtual bool  OpenShort(
   double    price,    // prezzo
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

sl

[in] Prezzo Stop Loss.

tp

[in] prezzo Take Profit.

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Ottiene il volume di trade (metodo LotOpenShort(...)) ed apre una posizione short (metodo Sell() dell'oggetto Tradce) se il volume di trading non è uguale a 0.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Apertura posizione Short o impostazione ordine limit/stop                      |
//| INPUT:  price - prezzo,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false..     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- ottiene lotto per apertura
   double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- controllo lotto per apertura
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }