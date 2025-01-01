//--- flags di eventi attesi

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // niente eventi attesi

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // flag per l'aspettarsi dell'evento "apertura della posizione"

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // flag per l'aspettarsi dell'evento "modifica del volume della posizione

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // flag per l'aspettarsi dell'evento "modifica dello stop order ella posizione"

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // flag per l'aspettarsi dell'evento "chiusura della posizione"

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // flag per l'aspettarsi dell'evento "innesco dello stop order della posizione"

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // flag per l'aspettarsi dell'evento "piazzamento dell'ordine pendente"

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // flag per l'aspettarsi dell'evento "modifica dell'ordine pendente"

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // flag per l'aspettarsi dell'evento "eliminazione dell'ordine pendente"

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // flag per l'aspettarsi dell'evento "innesco dell'ordine pendente"

};