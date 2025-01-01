DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertWaitEvent 

WaitEvent

Imposta il flag di attesa di evento

void  WaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // flag
   )

Parametri

event

[in] Flag con eventi da impostare (enumerazione ENUM_TRADE_EVENTS).

Valore di ritorno

Nessuno.

Event flags

//--- flags di eventi attesi
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // niente eventi attesi
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // flag per l'aspettarsi dell'evento "apertura della posizione"
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // flag per l'aspettarsi dell'evento "modifica del volume della posizione
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // flag per l'aspettarsi dell'evento "modifica dello stop order ella posizione"
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // flag per l'aspettarsi dell'evento "chiusura della posizione"
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // flag per l'aspettarsi dell'evento "innesco dello stop order della posizione"
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // flag per l'aspettarsi dell'evento "piazzamento dell'ordine pendente"
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // flag per l'aspettarsi dell'evento "modifica dell'ordine pendente"
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // flag per l'aspettarsi dell'evento "eliminazione dell'ordine pendente"
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // flag per l'aspettarsi dell'evento "innesco dell'ordine pendente"
  };