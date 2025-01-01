DocumentazioneSezioni
LotReverse

Ottiene il volume trade per operazione inversione di posizione

double  LotReverse(
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parametri

sl

[in] Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

Volume di Trade (in lotti) per l'operazione di inversione posizione.

Nota

Ottiene il volume di trade per l'operazione di inversione posizione (CheckReverse(...) metodo dell'oggetto money management).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Metodo di ottenimento del lotto per l'inversione della posizione.                  |
//| INPUT:  sl - stop loss.                                          |
//| OUTPUT: lotto per aprire.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }