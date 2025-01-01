//+------------------------------------------------------------------+

//| Chiusura posizione ed eliminazione ordini |

//| INPUT: lotti - volume da chiudere. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata eseguita, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseAll(double lot)

{

bool result=false;

//--- controllo per chiusura operazioni

if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());

else

{

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

result=m_trade.Sell(lot,0,0,0);

else

result=m_trade.Buy(lot,0,0,0);

}

result|=DeleteOrders();

//---

return(result);

}