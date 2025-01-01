DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertInitMoney 

InitMoney

Inizializza l'oggetto Money Management.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // puntatore
   )

Parametri

money

[in]  Puntatore alla classe CExpertMoney (or il suo erede).

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Se money è NULL, la classe CExpertMoney verrà usata, utilizza il lotto minimo.