DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertOnBookEvent 

OnBookEvent

Event handler dell'evento OnBookEvent.

virtual void  OnBookEvent(
   const string&     symbol       // simbolo
)

Parametri

symbol

[in]  Simbolo dell'evento OnBookEvent.

Valore di ritorno

Nessuno.