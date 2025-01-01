//+------------------------------------------------------------------+

//| Trailing stop/profit posizione short |

//| INPUT: sl - nuovo stop loss, |

//| tp - nuovo take profit. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha successo, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingStopShort(double sl,double tp)

{

return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));

}