TradeEventOrderPlaced

Event handler dell'evento "Ordine Pendente Piazzato".

virtual bool  TradeEventOrderPlaced()

Valore di ritorno

The CExpert il metodo della classe non fa nulla e restituisce sempre true.