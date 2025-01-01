DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertRefresh 

Refresh

Aggiorna tutti i dati.

virtual bool  Refresh()

Valore di ritorno

true se è necessaria l'ulteriore elaborazione di ticks, altrimenti false.

Nota

Esso permette di determinare la necessità di elaborazione dei tick. Se necessario, aggiorna tutte le quotazioni ed i dati di timeseries ed indicatori e restituisce true.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Aggiorna i dati per l'elaborazione                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-in caso di successo, altrimenti false.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Refresh()
  {
   MqlDateTime time;
//--- aggiora i tassi
   if(!m_symbol.RefreshRates()) return(false);
//--- controlla la necessità d'elaborare
   TimeToStruct(m_symbol.Time(),time);
   if(m_period_flags!=WRONG_VALUE && m_period_flags!=0)
      if((m_period_flags & TimeframesFlags(time))==0) return(false);
   m_last_tick_time=time;
//--- aggiorna indicatori
   m_indicators.Refresh();
//--- ok
   return(true);
  }