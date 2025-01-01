DocumentazioneSezioni
InitSignal

Inizializza oggetto Trading Signal.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // puntatore
   )

Parametri

signal

[in]  Puntatore alla classe CExpertSignal (o il suo erede).

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Se il segnale è NULL, verrà usata la classe CExpertSignal, e non fa nulla.