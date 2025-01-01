MQL5 RiferimentoLibreria StandardBasic Class CObjectType PrevPrevNextNextCompareSaveLoadType Type Ottiene il tipo d'identificatore. virtual int Type() const Valore di ritorno Tipo d'identificatore (per CObject - 0). Esempio: //--- esempio per CObject::Type() #include <Object.mqh> //--- void OnStart() { CObject *object=new CObject; //--- object=new CObject; if(object ==NULL) { printf("Errore creazione oggetto"); return; } //--- ottiene il tipo d'oggetto int type=object.Type(); //--- elimina oggetto delete object; } Load Collezione Dati