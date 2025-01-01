DocumentazioneSezioni
Ottiene il tipo d'identificatore.

virtual int  Type() const

Valore di ritorno

Tipo d'identificatore (per CObject - 0).

Esempio:

//--- esempio per CObject::Type()
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object=new CObject;
   //---
   object=new CObject;
   if(object ==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- ottiene il tipo d'oggetto
   int type=object.Type();
   //--- elimina oggetto
   delete object;
  }