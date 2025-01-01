OnTimerProcess

Imposta una flag per procedere l'evento OnTimer.

void OnTimerProcess(

bool value

)

Parametri

value

[in] Flag per procedere all' eventoOnTimer.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Se il flag è true, viene processato l'evento OnTimer, per impostazione predefinita il flag è impostato su false.