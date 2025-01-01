DocumentazioneSezioni
CheckTrailingStop

Esso controlla le condizioni di Trailing Stop della posizione aperta.

virtual bool  CheckTrailingStop()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni di Trailing Stop della posizione aperta (CheckTrailingStopLong() o CheckTrailingStopShort() per le posizioni long e short).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per trailing stop/profitto posizione                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStop()
  {
//--- la posizione dev'essere selezionata prima della chiamata
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- controlla la possibilità di modificare la posizione long
      if(CheckTrailingStopLong()) return(true);
     }
   else
     {
      //--- controlla la possibilità di modifica della posizione short
      if(CheckTrailingStopShort()) return(true);
     }
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }