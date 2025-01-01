DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertClose 

Close

Chiude posizione aperta.

virtual bool  Close()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Chiude la posizione (PositionClose() medoto dell'oggetto della classe CTrade).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chiude Posizione                                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }