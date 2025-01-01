DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseTrendType 

TrendType

Imposta tipo di trend.

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore di tipo del trend.

Valore di ritorno

Nessuno.