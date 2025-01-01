DocumentazioneSezioni
CExpertReverseShort 

ReverseShort

Esegue operazione inversione della posizione short

virtual bool  ReverseShort(
   double    price,    // prezzo
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

sl

[in] Prezzo Stop Loss.

tp

[in] prezzo Take Profit.

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Ottiene il volume di inversione posizione (metodo LotReverse()) e fa un'operazione di trade di inversione posizione short (Buy() metodo dell'oggetto Trade) se il volume di trade non è uguale a 0.

In modalità "hedging" di accounting della posizione, viene eseguita l' inversione della posizione così come la chiusura della posizione esistente e l'apertura di una nuova opposta con il volume rimanente.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Inversione posizione Short                                           |
//| INPUT:  price - price,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUE)
      return(false);
//--- ottiene il lotto d'inversione
   double lot=LotReverse(sl);
//--- check lot
   if(lot==0.0)
      return(false);
//---
   bool result=true;
   if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
     {
      //--- first close existing position
      lot-=m_position.Volume();
      result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());
     }
   if(result)
      result=m_trade.Sell(lot,price,sl,tp);
//---
   return(result);
  }