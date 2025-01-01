//+------------------------------------------------------------------+

//| Inversione posizione Short |

//| INPUT: price - price, |

//| sl - stop loss, |

//| tp - take profit. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE)

return(false);

//--- ottiene il lotto d'inversione

double lot=LotReverse(sl);

//--- check lot

if(lot==0.0)

return(false);

//---

bool result=true;

if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

{

//--- first close existing position

lot-=m_position.Volume();

result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());

}

if(result)

result=m_trade.Sell(lot,price,sl,tp);

//---

return(result);

}