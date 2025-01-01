DocumentazioneSezioni
InitTrade

Inizializza l'oggetto Trade

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // magic
   CExpertTrade*    trade=NULL   // puntatore
   )

Parametri

magic

[in]  Expert Advisor ID (verrò usato nelle richieste di trade).

trade

[in]  Puntatore all'oggetto CExpertTrade.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.