//+------------------------------------------------------------------+

//| Controllo per inversione posizione |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckReverse()

{

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- controlla la possibilità di invertire la posizione long

if(CheckReverseLong()) return(true);

}

else

//--- controlla la possibilità di invertire la posizione short

if(CheckReverseShort()) return(true);

//--- ritorno senza operazioni

return(false);

}