CheckReverse

Controlli condizioni per invertire la posizione aperta.

virtual bool  CheckReverse()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per invertire posizioni long (CheckReverseLong()) e short (CheckReverseShort()).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per inversione posizione                                       |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverse()
  {
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- controlla la possibilità di invertire la posizione long
      if(CheckReverseLong())  return(true);
     }
   else
      //--- controlla la possibilità di invertire la posizione short
      if(CheckReverseShort()) return(true);
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }