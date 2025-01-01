//+------------------------------------------------------------------+

//| Controllo per l'eliminazione di ordini short limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()

{

double price;

//--- controlla la possibilità di eliminazione dell'ordine short

if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)

{

m_expiration=0;

return(DeleteOrderShort());

}

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(DeleteOrderShort());

//--- ritorno senza operazioni

return(false);

}