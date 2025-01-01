DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCheckDeleteOrderShort 

CheckDeleteOrderShort

Esso controlla le condizioni per eliminare ordini pendenti Sell Limit/Stop .

virtual bool  CheckDeleteOrderShort()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla l'orario di espirazione(scadenza) dell'ordine. Si controlla le condizioni per eliminare l'ordine pendente Sell Limit/Stop (metodo CheckCloseShort(...) dell' oggetto Signal della classe) ed elimina l'ordine se la condizione è soddisfatta (metodo DeleteOrderShort ()).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per l'eliminazione di ordini short limit/stop                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderShort()
  {
   double price;
//--- controlla la possibilità di eliminazione dell'ordine short
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderShort());
     }
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(DeleteOrderShort());
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }