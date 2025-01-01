DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertInitIndicators 

InitIndicators

Inizializza tutti gli indicatori e timeseries.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // puntatore
   )

Parametri

indicators

[in] Puntatore alla raccolta di indicatori e timeseries.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Le timeseries vengono inizializzate se l'oggetto utilizza un simbolo o timeframe diverso da quelli definiti nell' inizializzazione. Chiama conseguenzialmente InitIndicators() metodi degli oggetti virtuali di trading segnal, trailing stop e money management.