//+------------------------------------------------------------------+

//| Controllo per apertura posizione o impostazione ordini limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckOpen()

{

if(CheckOpenLong()) return(true);

if(CheckOpenShort()) return(true);

//--- ritorno senza operazioni

return(false);

}