DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCheckOpen 

CheckOpen

Controlli condizioni per aprire una posizione.

virtual bool  CheckOpen()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per aprire psozioni long (CheckOpenLong()) e short (CheckOpenShort()).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per apertura posizione o impostazione ordini limit/stop                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpen()
  {
   if(CheckOpenLong())  return(true);
   if(CheckOpenShort()) return(true);
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }