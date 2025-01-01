DocumentazioneSezioni
CheckReverseShort

Controlla condizioni per invertire la posizione short.

virtual bool  CheckReverseLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per invertire la posizione short (CheckReverseShort() metodo dell'oggetto Signal) ed esegue l'operazione inversa della posizione short corrente (metodo ReverseShort(...)) se necessario.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per inversione posizione short                                 |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- controlla il segnale per l'operazione di inversione di short
   if(m_signal.CheckReverseShort(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseShort(price,sl,tp));
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }