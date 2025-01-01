DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingOrderShort 

CheckTrailingOrderShort

Esso controlla le condizioni Trailing Stop di oprdini pendenti Sell Limit/Stop.

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni Trailing Stop per ordini sell limit/stop (CheckTrailingOrderShort() metodo dell'oggetto Trade Signals) e modifica i parametri dell'ordine se necessario (metodo TrailingOrderShort()).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per trailing ordini limit/stop short                        |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- controlla la possibilità di modificare l'ordine short
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }