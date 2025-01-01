DocumentazioneSezioni
TradeEventPositionOpened

Event handler dell'evento "Posizione Aperta".

virtual bool  TradeEventPositionOpened()

Valore di ritorno

The CExpert il metodo della classe non fa nulla e restituisce sempre true.