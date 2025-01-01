MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick Imposta il flag "Ogni tick". void EveryTick( bool value // flag ) Parametri value [in] Nuovo valore del flag. Valore di ritorno Nessuno. Nota Se il flag non è impostato, il metodo di elaborazione viene chiamato solo alla nuova barra sul timefreme e simbolo lavoranti. UsedSeries Open