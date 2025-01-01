DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseEveryTick 

EveryTick

Imposta il flag "Ogni tick".

void  EveryTick(
   bool    value         // flag
   )

Parametri

value

[in]  Nuovo valore del flag.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Se il flag non è impostato, il metodo di elaborazione viene chiamato solo alla nuova barra sul timefreme e simbolo lavoranti.