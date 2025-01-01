//+------------------------------------------------------------------+

//| Controlla per la chiusura posizione shorto eliminazione ordini limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckCloseShort()

{

double price=EMPTY_VALUE;

//--- controlla per operazioni di chiusura short

if(m_signal.CheckCloseShort(price))

return(CloseShort(price));

//--- ritorno senza operazioni

return(false);

}