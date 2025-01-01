DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento
Libreria Standard
Moduli Strategia
Classi base per Expert Advisors
CExpert
CheckCloseShort 

CheckCloseShort

Controlla le condizioni per chiudere la posizione short.

virtual bool  CheckCloseShort()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per chiudere la posizione short (CheckCloseShort() metodo dell'oggetto Signal) e se sono soddisfatte, chiude la posizione (metoto CloseShort()).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controlla per la chiusura posizione shorto eliminazione ordini limit/stop |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseShort()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- controlla per operazioni di chiusura short
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(CloseShort(price));
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }