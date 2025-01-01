DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertLotOpenLong 

LotOpenLong

Ottiene il volume di trade per operazioni buy.

double  LotOpenLong(
   double    price,   // prezzo
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parametri

price

[in] Prezzo.

sl

[in] Prezzo Stop Loss.

Valore di ritorno

Volume di Trade (in lotti) per l'operazione buy.

Nota

Ottiene il volume di trade per l'operazione buy (CheckOpenLong(...) metodo dell'oggetto money management).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Metodo di ottenimento del lotto per l'operazione long aperta.                |
//| INPUT:  price - prezzo,                                         |
//|         sl    - stop loss.                                       |
//| OUTPUT: lotto per open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }