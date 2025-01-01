//+------------------------------------------------------------------+

//| Controllo per il traling di ordini limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()

{

double price;

//--- controlla la possibilità di modificare l'ordine long

if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))

return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));

//--- ritorno senza operazioni

return(false);

}