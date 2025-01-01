DocumentazioneSezioni
CheckTrailingOrderLong

Controlla condizioni di Trailing Stop di ordini pendenti Buy Limit/Stop.

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni Trailing Stop per ordini pendenti buy limit/stop (CheckTrailingOrderLong() metodo dell'oggetto Trade Signals) e modifica i parametri dell'ordine se necessario (metodo TrailingOrderLong(...)).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per il traling di ordini limit/stop                         |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- controlla la possibilità di modificare l'ordine long
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }