OnChartEvent

Event handler dell'evento OnChartEvent.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // id evento
   const long&   lparam,   // parametro long
   const double  dparam,   // parametro double
   const string  sparam    // parametro string
   )

Parametri

id

[in]  Event ID.

lparam

[in] Evento parametro di tipo long.

dparam

[in]  Evento parametro di tipo double.

sparam

[in]  Evento parametro di tipo string.

Valore di ritorno

Nessuno.