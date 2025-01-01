DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderTriggered 

TradeEventOrderTriggered

Event handler dell'evento "Ordine Pendente innescato".

virtual bool  TradeEventOrderTriggered()

Valore di ritorno

The CExpert il metodo della classe non fa nulla e restituisce sempre true.