DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBase 

CExpertBase

La classe CExpertBase è una classe di base per la classe CExpert e tutte le classi strategia di trading.

Descrizione

CExpertBase fornisce i dati e metodi, che sono comuni a tutti gli oggetti dell' Expert Advisor.

Dichiarazione

   class CExpertBase : public CObject

Titolo

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

Discendenti diretti

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Metodi della Classe

Metodi Pubblici:

Inizializzazione

 

virtual Init

Metodo di inizializzazione istanza della classe

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Parametri

 

Symbol

Imposta il simbolo

Period

Imposta il timeframe

Magic

Imposta l'ID dell'Expert Advisor

Indicatori e Timeseries

 

virtual SetPriceSeries

Imposta puntatori a timeseries esterne (serie di prezzi)

virtual SetOtherSeries

Imposta puntatori a timeseries esterne (serie non-prezzo)

virtual InitIndicators

Inizializza gli indicatori e timeseries

L'accesso ai Dati Protetti

 

InitPhase

Ottiene l'attuale fase di inizializzazione dell'oggetto

TrendType

Imposta tipo di trend

UsedSeries

Ottiene maschera di bit di timeseries usate

EveryTick

Imposta il flag "Ogni tick"

L'accesso a Timeseries

 

Open

Ottiene l'elemento di Open delle timeseries per indice

High

Ottiene l'elemento di High delle timeseries per indice

Low

Ottiene l'elemento di Low delle timeseries per indice

Close

Ottiene l'elemento di Close delle timeseries per indice

Spread

Ottiene l'elemento di Spread delle timeseries per indice

Time

Ottiene l'elemento di Time delle timeseries per indice

TickVolume

Ottiene l'elemento di TickVolume delle timeseries per indice

RealVolume

Ottiene l'elemento di RealVolume delle timeseries per indice

Metodi Protetti

Inizializzazione di Timeseries

 

InitOpen

Metodo inizializzazione timeseries Open

InitHigh

Metodo inizializzazione timeseries High

InitLow

Metodo inizializzazione timeseries Low

InitClose

Metodo inizializzazione timeseries Close

InitSpread

Metodo inizializzazione timeseries Spread

InitTime

Metodo inizializzazione timeseries Time

InitTickVolume

Metodo inizializzazione timeseries TickVolume

InitRealVolume

Metodo inizializzazione timeseries RealVolume

Metodi di Servizio

 

virtual PriceLevelUnit

Ottiene l'unità di livello dei prezzi

virtual StartIndex

Ottiene l'indice della barra di partenza da analizzare

virtual CompareMagic

Confronta l'Expert Advisor ID con il valore specificato

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare