- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
La classe CExpertBase è una classe di base per la classe CExpert e tutte le classi strategia di trading.
Descrizione
CExpertBase fornisce i dati e metodi, che sono comuni a tutti gli oggetti dell' Expert Advisor.
Dichiarazione
class CExpertBase : public CObject
Titolo
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CExpertBase
Discendenti diretti
Metodi della Classe
Metodi Pubblici:
Inizializzazione
virtual Init
Metodo di inizializzazione istanza della classe
virtual ValidationSettings
Controlla le impostazioni
Parametri
Imposta il simbolo
Imposta il timeframe
Imposta l'ID dell'Expert Advisor
Indicatori e Timeseries
virtual SetPriceSeries
Imposta puntatori a timeseries esterne (serie di prezzi)
virtual SetOtherSeries
Imposta puntatori a timeseries esterne (serie non-prezzo)
virtual InitIndicators
Inizializza gli indicatori e timeseries
L'accesso ai Dati Protetti
Ottiene l'attuale fase di inizializzazione dell'oggetto
Imposta tipo di trend
Ottiene maschera di bit di timeseries usate
Imposta il flag "Ogni tick"
L'accesso a Timeseries
Ottiene l'elemento di Open delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di High delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di Low delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di Close delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di Spread delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di Time delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di TickVolume delle timeseries per indice
Ottiene l'elemento di RealVolume delle timeseries per indice
Metodi Protetti
Inizializzazione di Timeseries
Metodo inizializzazione timeseries Open
Metodo inizializzazione timeseries High
Metodo inizializzazione timeseries Low
Metodo inizializzazione timeseries Close
Metodo inizializzazione timeseries Spread
Metodo inizializzazione timeseries Time
Metodo inizializzazione timeseries TickVolume
Metodo inizializzazione timeseries RealVolume
Metodi di Servizio
virtual PriceLevelUnit
Ottiene l'unità di livello dei prezzi
virtual StartIndex
Ottiene l'indice della barra di partenza da analizzare
virtual CompareMagic
Confronta l'Expert Advisor ID con il valore specificato