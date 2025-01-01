DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseMagic 

Magic

Imposta l'Expert Advisor ID.

void  Magic(
   ulong  value     // magic
   )

Parametri

value

[in]  Expert Advisor ID.

Valore di ritorno

Nessuno.