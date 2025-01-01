DocumentazioneSezioni
DeinitIndicators

Deinizializza tutti gli indicatori e le time series.

virtual void  DeinitIndicators()

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Deinizializza in anche tutti gli indicatori e le timeseries di tutti gli oggetti ausiliari.