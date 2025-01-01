DocumentazioneSezioni
Classi di Strategia di Trading

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi per la creazione e la sperimentazione di strategie di trading e descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione di strategie di trading.

La MQL5 standard Library (in termini di strategie di trading) viene inserita nella directory del terminale, nella cartella Include\Expert.

Classi Base

Descrizione

CExpertBase

Classe base per tutte le strategie di trading

CExpert

Classe base per l'Expert Advisor

CExpertSignal

Classe base per le classi Trading Signal (Segnali di Trading)

CExpertTrailing

Classe base per le classi Trailing Stop

CExpertMoney

Classe base per le classi di Money Management (Gestione del denaro)

Classi dei segnali di Trading

Descrizione

CSignalAC

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Accelerator Oscillator.

CSignalAMA

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Adaptive Moving Average.

CSignalAO

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Awesome Oscillator.

CSignalBearsPower

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Bears Power.

CSignalBullsPower

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Bulls Power.

CSignalCCI

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Commodity Channel Index.

CSignalDeM

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore DeMarker.

CSignalDEMA

Il modulo di segnali sulla base di modelli di mercato dell'indicatore Double Exponential Moving Average.

CSignalEnvelopes

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Envelopes.

CSignalFrAMA

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Fractal Adaptive Moving Average.

CSignalITF

Il modulo di filtrazione dei segnali per orario

CSignalMACD

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore MACD.

CSignalMA

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Moving Average.

CSignalSAR

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Parabolic SAR.

CSignalRSI

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Relative Strength Index

CSignalRVI

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Relative Vigor Index.

CSignalStoch

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Stochastic.

CSignalTRIX

Il modulo di segnali sulla base di modelli di mercato dell'indicatore Triple Exponential Average..

CSignalTEMA

Il modulo di segnali sulla base di modelli di mercato dell'indicatore Triple Exponential Moving Average.

CSignalWPR

Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Williams Percent Range.

Trailing Stop classes

Descrizione

CTrailingFixedPips

Questa classe implementa l'algoritmo di Trailing Stop sulla base di punti fissi

CTrailingMA

Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Moving Average

CTrailingNone

Una classe stub, non fa uso di nessun algoritmo Trailing Stop

CTrailingPSAR

Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Parabolic SAR

Classi Money Management

Descrizione

CMoneyFixedLot

Una classe con un algoritmo basato sul trading con predefinita la grandezza del lotto fissa.

CMoneyFixedMargin

Una classe con un algoritmo basato sul trading con margine fisso predefinito.

CMoneyFixedRisk

Una classe con un algoritmo basato sul trading con rischio predefinito.

CMoneyNone

Una classe con un algoritmo basato sul trading con la grandezza minima del lotto consentita.

CMoneySizeOptimized

Una classe con un algoritmo basato sul trading con grandezza del lotto variabile a seconda dei risultati dei precedenti affari.

 