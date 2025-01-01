- Classi base per Expert Advisors
- I moduli di Segnali di Trade
- Trailing Stop Classes
- Classi Money Management
Classi di Strategia di Trading
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi per la creazione e la sperimentazione di strategie di trading e descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione di strategie di trading.
La MQL5 standard Library (in termini di strategie di trading) viene inserita nella directory del terminale, nella cartella Include\Expert.
|
Classi Base
|
Descrizione
|
Classe base per tutte le strategie di trading
|
Classe base per l'Expert Advisor
|
Classe base per le classi Trading Signal (Segnali di Trading)
|
Classe base per le classi Trailing Stop
|
Classe base per le classi di Money Management (Gestione del denaro)
|
Classi dei segnali di Trading
|
Descrizione
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Accelerator Oscillator.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Adaptive Moving Average.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Awesome Oscillator.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Bears Power.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Bulls Power.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Commodity Channel Index.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore DeMarker.
|
Il modulo di segnali sulla base di modelli di mercato dell'indicatore Double Exponential Moving Average.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Envelopes.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Fractal Adaptive Moving Average.
|
Il modulo di filtrazione dei segnali per orario
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore MACD.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Moving Average.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Parabolic SAR.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Relative Strength Index
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Relative Vigor Index.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Stochastic.
|
Il modulo di segnali sulla base di modelli di mercato dell'indicatore Triple Exponential Average..
|
Il modulo di segnali sulla base di modelli di mercato dell'indicatore Triple Exponential Moving Average.
|
Il modulo di segnali basati su modelli di mercato dell'indicatore Williams Percent Range.
|
Trailing Stop classes
|
Descrizione
|
Questa classe implementa l'algoritmo di Trailing Stop sulla base di punti fissi
|
Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Moving Average
|
Una classe stub, non fa uso di nessun algoritmo Trailing Stop
|
Questa classe implementa l'algoritmo Trailing Stop in base ai valori dell' indicatore Parabolic SAR
|
Classi Money Management
|
Descrizione
|
Una classe con un algoritmo basato sul trading con predefinita la grandezza del lotto fissa.
|
Una classe con un algoritmo basato sul trading con margine fisso predefinito.
|
Una classe con un algoritmo basato sul trading con rischio predefinito.
|
Una classe con un algoritmo basato sul trading con la grandezza minima del lotto consentita.
|
Una classe con un algoritmo basato sul trading con grandezza del lotto variabile a seconda dei risultati dei precedenti affari.