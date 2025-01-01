MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert Advisors
Classi base per Expert Advisors
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi per la creazione e la sperimentazione di strategie di trading e descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
L'uso di queste classi vi farà risparmiare tempo durante la creazione di strategie di trading.
La MQL5 standard Library (in termini di strategie di trading) viene inserita nella directory del terminale, nella cartella Include\Expert.
|
Classe
|
Descrizione
|
Classe base per tutte le strategie di trading
|
Classe base per l'Expert Advisor
|
Classe base per le classi Trading Signal (Segnali di Trading)
|
Classe base per le classi Trailing Stop
|
Classe base per le classi di Money Management (Gestione del denaro)