MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertPrepareHistoryDate 

PrepareHistoryDate

Imposta la data d'inizio per il tracking della cronistoria di trade.

void  PrepareHistoryDate()

Nota

Il tracking del cronistorico di trade è impostato dall'inizio del mese (ma non meno di un giorno).