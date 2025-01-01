//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina tutti gli ordini limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrders()

{

bool result=false;

int total=OrdersTotal();

//---

for(int i=total-1;i>=0;i--)

{

if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))

{

if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;

result|=DeleteOrder();

}

}

//---

return(result);

}