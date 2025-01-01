DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertDeleteOrders 

DeleteOrders

Elimina tutti gli ordini.

virtual bool  DeleteOrders()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Elimina tutti gli ordini (DeleteOrder() per tutti gli ordini).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina tutti gli ordini limit/stop                                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrders()
  {
   bool result=false;
   int  total=OrdersTotal();
//---
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))
        {
         if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;
         result|=DeleteOrder();
        }
     }
//---
   return(result);
  }