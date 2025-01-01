MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Confronta l'Expert Advisor ID (magic) con il valore specificato. virtual bool CompareMagic( ulong magic // valore da confrontare ) Parametri magic [in] Valore da confrontare. Valore di ritorno true se sono uguali, altrimenti false. StartIndex CExpert