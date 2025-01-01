DocumentazioneSezioni
CompareMagic

Confronta l'Expert Advisor ID (magic) con il valore specificato.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // valore da confrontare
   )

Parametri

magic

[in]  Valore da confrontare.

Valore di ritorno

true se sono uguali, altrimenti false.