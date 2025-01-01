//+------------------------------------------------------------------+

//| ChiusuraPosizione Short |

//| INPUT: prezzo - prezzo per la chiusura. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseShort(double price)

{

bool result=false;

//---

if(price==EMPTY_VALUE)

return(false);

if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());

else

result=m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0);

//---

return(result);

}