MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCloseShort 

CloseShort

Chiude la posizione short.

virtual bool  CloseShort(
   double    price    // prezzo
   )

Parametri

price

[in]  Prezzo.

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Nella modalità "netting", una posizione viene chiusa con i metodi CExpertTrade::Buy o CExpertTrade::Sell. Nella modalità "hedging", viene utilizzato il metodo CTrade::PositionCloseByTicket.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| ChiusuraPosizione Short                                             |
//| INPUT:  prezzo - prezzo per la chiusura.                                 |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseShort(double price)
  {
   bool result=false;
//---
   if(price==EMPTY_VALUE)
      return(false);
   if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
      result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());
   else
      result=m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0);
//---
   return(result);
  }