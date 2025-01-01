DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertValidationSettings 

ValidationSettings

Imposta lo slittamento.

virtual bool  ValidationSettings()

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Controlla anche le impostazioni di tutti gli oggetti Expert Advisor.