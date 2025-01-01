DocumentazioneSezioni
InitParameters

Inizializza i parametri dell' Expert Advisor.

virtual bool  InitParameters()

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

La funzione InitParameters() della classe base CExpert non fa nulla e restituisce sempre true.