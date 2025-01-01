DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardBasic Class CObjectLoad 

Load

Carica la Lista dati degli elementi da un file.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // file handle
   )

Parametri

file_handle

[in] Handle del file binario aperto in precedenza utilizzando la funzione FileOpen().

Valore di ritorno

true - completato con successo, false - errore.

Nota

Il metodo Load(int) nella classe CObject restituisce sempre 'true' e non esegue alcuna azione. Se si desidera caricare i dati di una classe derivata da un file, dovrebbe essere attuato il metodo Load(int).

Esempio:

//--- esempio per CObject::Load(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- apri file
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Load(file_handle))
        {
         //--- errore caricamento file
         printf("File load: Error %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- usa oggetto 
   //--- . . .
   delete object;
  }