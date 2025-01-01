Load
Carica la Lista dati degli elementi da un file.
virtual bool Load(
Parametri
file_handle
[in] Handle del file binario aperto in precedenza utilizzando la funzione FileOpen().
Valore di ritorno
true - completato con successo, false - errore.
Nota
Il metodo Load(int) nella classe CObject restituisce sempre 'true' e non esegue alcuna azione. Se si desidera caricare i dati di una classe derivata da un file, dovrebbe essere attuato il metodo Load(int).
Esempio:
//--- esempio per CObject::Load(int)