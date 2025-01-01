DocumentazioneSezioni
Init

Metodo di inizializzazione istanza della classe

bool  Init(
   string             symbol,        // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // timeframe
   bool               every_tick,    // flag
   ulong              magic          // magic
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES enumerazione).

every_tick

[in]  Flag.

magic

[in]  Expert Advisor ID (Magic number).

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Se every_tick è impostato su true, il metodo Processing() viene chiamato ad ogni tick del simbolo lavorante. altrimenti, Processing() viene chiamato solo alla nuova barra del simbolo lavorante.