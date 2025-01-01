DocumentazioneSezioni
CheckDeleteOrderLong

Esso controlla le condizioni per eliminare ordini pendenti Buy Limit/Stop .

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla l'orario di espirazione(scadenza) dell'ordine. Esso controlla le condizioni per eliminare Buy: ordine pendente Limite/Stop (CheckCloseLong(...) metodo dell'oggetto Signal della classe) ed elimina l'ordine se la condizione è soddisfatta (metodo DeleteOrderLong()).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per eliminazione ordini di limit/stop                           |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
  {
   double price;
//--- controlla la possibilità di eliminazione dell'ordine long
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderLong());
     }
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(DeleteOrderLong());
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }